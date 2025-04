Coluna ADI pelo Paraná

Exportações em alta

Paraná - O Paraná reafirma seu protagonismo no cenário global de alimentos e bebidas. Em 2024, o estado exportou US$ 14,2 bilhões para 176 países. Os destaques foram soja (US$ 5,3 bi), carne de frango in natura (US$ 3,8 bi) e farelo de soja (US$ 1,4 bi). O número de países que importam mais de US$ 69 milhões do estado quase dobrou: passou de 22 em 2019 para 40 em 2024.

Queijos do Paraná

O programa Campo & Cia convida os produtores de queijo do Paraná a se inscreverem no 2º Prêmio Queijos do Paraná, com inscrições até 1º de maio. A premiação conta com 21 categorias e inclui o Concurso Excelência em Muçarela – Edição Pizza. A avaliação dos queijos acontece nos dias 29 e 30 de maio, em Curitiba.

Extensão universitária

O Norte Pioneiro do Paraná será palco de uma nova etapa da Operação Rondon Paraná, projeto de extensão universitária que mobiliza as sete universidades estaduais. De 10 a 21 de julho, estudantes e professores levarão ações nas áreas de saúde, educação e tecnologia a diversas comunidades da região. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Os municípios interessados em participar têm até o dia 14 de abril para aderir. Em 2023, a operação atendeu mais de 55 mil pessoas em 18 cidades paranaenses.

Segurança no campo

Com ações integradas da Patrulha Rural Comunitária, a Polícia Militar do Paraná conseguiu reduzir em 34,6% os roubos nas áreas rurais entre 2022 e 2024. As ocorrências caíram de 502 para 328. Os furtos também recuaram 35%, passando de 5.904 para 3.829 casos. O programa envolve patrulhamentos, visitas às comunidades e vistorias preventivas.