Coluna ADI pelo Paraná

Prêmio Jornalismo

Paraná - Nesta terça-feira (11), foi lançado o 17º Prêmio Ocepar de Jornalismo, que está completando 21 anos em 2025. Na edição passada, foram 108 trabalhos inscritos. A premiação tem apoio de outras entidades, como a Central Sicredi PR/SP/RJ, Unimed PR, Sindicato dos Jornalistas do Paraná, Sindicato dos Jornalistas do Norte do Paraná e Federação Nacional dos Jornalistas. Para 2025, o tema é: “Cooperativas Constroem um Mundo Melhor”, em alusão ao slogan do Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela ONU. No total, serão distribuídos R$ 88 mil em prêmios. O 1º lugar recebe um valor de R$ 10 mil, o 2º lugar o valor de R$ 4 mil e o terceiro o valor de R$ 3 mil. Também há premiação especial para a categoria Crédito e Unimed, com valor de R$ 10 mil cada.

Mais café

O Paraná já foi o maior produtor nacional de café, mas hoje a cultura ocupa pouco mais de 26 mil hectares, que rendem cerca de 1 milhão de sacas anuais. Para estimular a retomada da produção cafeeira foi lançado o “Programa de Revitalização da Cafeicultura Paranaense”. A proposta tem como principais objetivos promover a rentabilidade dos cafeicultores e melhorar a estrutura de produção, visando maior sustentabilidade dessa cadeia. “Esse programa é o pontapé inicial para que possamos reverter a diminuição tão drástica que ocorreu com o café no Paraná. Temos que buscar esse momento de preços atrativos para dar um incremento a essa atividade”, destaca o presidente da CT de Cafeicultura da Faepo e presidente do Sindicato Rural de Centenário do Sul, Walter Lima.

Código

O deputado Paulo Gomes (PP) ressaltou a importância da entrada em vigor do Código Estadual de Defesa do Consumidor do Paraná. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado celebrou a consolidação do novo marco legal e alertou sobre tentativas de enfraquecimento do texto original. “Esse Código representa um escudo jurídico para os consumidores do Paraná, garantindo mais segurança, transparência e equidade nas relações comerciais. Foram meses de debates com especialistas, instituições e a sociedade civil para assegurar um texto robusto e moderno”, afirmou.