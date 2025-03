Coluna ADI pelo Paraná

Principal intervenção do Litoral do Paraná, a primeira fase da revitalização da Orla de Matinhos está a poucos dias de ser finalizada. A obra alcançou 98,4% de conclusão e tem previsão de término para este mês. O investimento do Estado é de R$ 354,4 milhões. As obras incluíram a conclusão da passarela sobre o Rio Matinhos, que vai ligar a região central próxima ao Mercado do Peixe, aos demais balneários, instalação do novo sistema de microdrenagem e a urbanização em Caiobá (98,5%) e demais balneários (94,6%).

Estão abertas até o dia 30 de abril, as inscrições para a edição 2025 do Jovem Senador, programa realizado anualmente pelo Senado Federal . A iniciativa permite aos estudantes do Ensino Médio de escolas públicas de todo o Brasil conhecerem a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo Federal , visando incentivar o interesse dos jovens pela política.

Paraná - As obras da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná , chegaram a 44,2% de execução. O Governo do Estado está investindo R$ 386,9 milhões para a construção da estrutura, que tem previsão de entrega para abril de 2026, daqui a aproximadamente um ano.

Paraná - A Associação Médica de Cascavel se uniu à campanha da Unimed Cascavel para arrecadar lacres e tampinhas e beneficiar entidades assistenciais. Desde 2014, a campanha visa promover a integração entre os colaboradores, cooperados, comunidade e o fortalecimento do relacionamento com fornecedores e clientes, por meio de um ato de solidariedade. “Todo mês fazemos […]

Movimento

Segundo a Secretaria Estadual do Turismo, a semana do carnaval do litoral paranaense foi responsável por atrair mais de 1,3 milhão de pessoas, enquanto o desfile de escolas de samba e o Zombie Walk em Curitiba reuniram mais de 70 mil pessoas no último sábado e domingo. “A cada ano que passa, o Paraná se torna um destino mais buscado por turistas durante a época de Carnaval, muito por seus atrativos alternativos, boa gastronomia e rede hoteleira preparada. As empresas do setor entendem que nenhuma outra gestão apoiou e desenvolveu tanto o turismo como agora. Isso é importante, porque é a iniciativa privada que carrega o setor, gerando emprego, renda e qualidade de vida à população”, disse o secretário Márcio Nunes.

Secretário-executivo

O médico sanitarista Adriano Massuda, ex-secretário de Saúde no governo Gustavo Fruet (PDT), foi nomeado secretário-executivo do Ministério da Saúde. Com trabalho ligado à gestão do SUS, Massuda estava na Secretaria de Atenção Especializada da pasta e agora assume o desafio de coordenar as ações estratégicas da saúde pública no país.

Gabinete Itinerante

O prefeito Eduardo Pimentel (PSD) começou o programa “Gabinete Itinerante” nesta sexta-feira, 7, pelos bairros Caximba e Tatuquara, no extremo sul de Curitiba. Acompanhado por secretários, o administrador da regional, Marcelo Ferraz, e lideranças locais, Eduardo Pimentel vistoriou obras, acompanhou serviços em andamento e conversou com moradores e comerciantes. “Administrar Curitiba é estar onde as pessoas vivem, ouvindo de perto suas necessidades e garantindo que as soluções cheguem até elas. Essa é uma gestão aberta, presente nos bairros e próxima da população”, disse Eduardo Pimentel.