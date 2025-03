Coluna ADI pelo Paraná

Modernização

Paraná - Toneladas de areia, dezenas de quilômetros de novas calçadas, ciclovias e pistas de corrida. Com grandes projetos de revitalização e infraestrutura, o Litoral do Paraná está passando por uma transformação. O Estado está modernizando a região para impulsionar o turismo e melhorar a qualidade de vida dos moradores de Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba e Paranaguá. Entre os projetos estão a engorda das praias, revitalização de orlas e de áreas urbanas dos municípios e criação de áreas de novas áreas de lazer. Todas elas conduzidas com responsabilidade ambiental, priorizando o desenvolvimento sustentável das cidades e o bem-estar dos moradores.

Tarifa Zero

Além das 17 cidades paranaenses que já implantaram a tarifa zero, a gratuidade ou redução do preço da passagem no transporte urbano alcança vários segmentos ou determinados dias da semana nas grandes cidades do estado. As grandes cidades do Paraná como Londrina, Maringá e Ponta Grossa isentaram os estudantes do pagamento das tarifas, e Curitiba vai garantir a isenção aos usuários desempregados e retornou com a tarifa domingueira. Cascavel também implantou o passe livre aos domingos.

Tarifa Zero II

Em julho de 2023, no Congresso Nacional, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) informou que a proposta de financiamento da tarifa zero é discutida desde 2020 na Assembleia Legislativa, e que a criação de fundos municipais de transporte tem apoio em diversas cidades e estados.