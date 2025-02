Coluna ADI pelo Paraná

Usina solar flutuante

Uma usina solar flutuante no reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, em caráter experimental, com capacidade de 1 MWp (Megawatt-pico). O consórcio formado pelas empresas Sunlution (do Brasil) e Luxacril (Paraguai) foi o vencedor da licitação. Após a assinatura do contrato, que deve ocorrer até o início de março, e a emissão da ordem de serviço, o prazo para a instalação da usina solar será de 150 dias.

Ponte de Guaratuba

As obras da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, chegaram a 38,8% de execução. Segundo a engenheira do DER/PR e fiscal da obra, Larissa Vieira, o ritmo segue intenso e dentro dos prazos programados. “O nosso objetivo é cumprir a execução sempre dentro do cronograma estipulado para chegar ao objetivo de entrega da obra, em 2026. Essa é uma das maiores obras do Estado do Paraná”, destaca.

Vale-Creche

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) vai submeter a criação do Programa Voucher Educacional Vale-Creche ao regime de urgência de iniciativa do Legislativo. Com a urgência, a mensagem do prefeito será votada na sessão de terça-feira (11). O Programa deve atender 3.445 crianças de 0 a 3 anos de idade, “em caráter excepcional, que estejam na fila de espera, visando à ampliação da oferta de vagas” na Educação Infantil.

Academia de Letras

O jornalista, professor e escritor Hélio de Freitas Puglielli é o novo integrante da Academia Paranaense de Letras (APL). Puglielli vai ocupar a cadeira número 20, sucedendo ao também jornalista Luiz Geraldo Mazza, falecido no ano passado. Considerado um dos grandes nomes da história da imprensa e do ensino de comunicação no Paraná, o jornalista foi eleito por ampla maioria de votos.