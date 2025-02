Coluna ADI pelo Paraná

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) vai selecionar a empresa que vai elaborar o Estudo de Viabilidade Técnica, Socioeconômica, Ambiental e Jurídica (EVTEA-J) do Complexo Rodoviário no Litoral do Paraná, de acordo com os critérios previstos no edital. O projeto tem o objetivo de melhorar o acesso aos portos paranaenses, aos municípios do Litoral, e a integração com a malha viária de Santa Catarina e São Paulo.

O Paraná tem um dos menores índices de desigualdade de renda do Brasil. O programa estadual “Rota do Progresso” está estimulando a economia local e a geração de emprego nos pequenos municípios. Em aproximadamente sete meses o Governo do Paraná investiu R$ 500 milhões em 80 municípios, selecionados por meio do índice de desenvolvimento calculado pelo Ipardes.

O Governo do Estado publicou o edital que regulamenta a realização do concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual do Paraná. Ao todo, são 50 vagas para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva. O vencimento inicial é de R$ 16.953,96. As inscrições começam no próximo dia 17 de fevereiro e devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Paraná - Inovação, sustentabilidade, economia, transparência e muito diálogo serão os pilares da Assembleia Legislativa do Paraná sob a gestão do deputado Alexandre Curi (PSD). “Cada economia que fazemos aqui é revertida em benefícios concretos para a população. Este é um modelo de gestão que vem dando certo porque produz resultados perceptíveis para a população. Esta é a política que me move e me entusiasma: a política de resultados.”

Paraná - Usina solar flutuante Uma usina solar flutuante no reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, em caráter experimental, com capacidade de 1 MWp (Megawatt-pico). O consórcio formado pelas empresas Sunlution (do Brasil) e Luxacril (Paraguai) foi o vencedor da licitação. Após a assinatura do contrato, que deve ocorrer até o início de março, e […]

Complexo Rodoviário II

O Complexo Rodoviário no Litoral do Paraná será composto por 151 quilômetros de novas rodovias na região, divididas em: Trecho 1: segmento norte, entre a BR-277 (Marta) e a BR-116 (Alpino), com a implantação de 55 quilômetros, além de um novo acesso ao Porto de Antonina, com 10 quilômetros de extensão. Trecho 2: segmento sul, conexão entre a BR-277 (Marta) e a BR-376, na divisa com Santa Catarina, com 62 quilômetros de extensão e o Trecho 3: segmento conectando o Trecho 2 e a PR-508, contornando a parte norte da Baía de Guaratuba, com 24 quilômetros de extensão.

Investimentos

Nos últimos cinco anos, o Paraná recebeu R$ 300 bilhões em investimentos privados, consolidando-se como um ambiente propício para negócios. Além disso, o estado obteve nota máxima no Índice de Capacidade de Pagamento (CAPAG) do Tesouro Nacional, demonstrando solidez fiscal.

Paraná agro

O Paraná é responsável por mais de 40% das exportações estaduais, gerando mais de US$ 20 bilhões em receitas. O estado é líder na produção de carnes, com destaque para o crescimento expressivo nos abates de bovinos, frangos e suínos. Além disso, figura entre os maiores produtores de peixes do Brasil, com R$ 26,2 bilhões em movimentações.

Meta 2025

Nas metas do Governo do Paraná para o ano de 2025 está o compromisso com o maior desenvolvimento já visto no Estado. “Trabalharemos em parceria com a Assembleia Legislativa do Paraná, respeitando a independência dos Poderes e buscando o diálogo para construir um Paraná cada vez mais próspero”, concluiu o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega.