Coluna ADI pelo Paraná

ExpoLondrina

Paraná - Confirmada a data da ExpoLondrina. A 63ª edição será entre 4 e 13 de abril, no Parque de Exposições Governador Ney Braga, com ingressos disponíveis no site da Total Acesso. Além dos shows com celebridades do mundo da música, a ExpoLondrina também terá estandes com expositores de animais, soluções tecnológicas, gastronomia e de empresas dos setores de vestuário, imóveis, utensílios domésticos e móveis.

Desinformação

A desinformação consciente é a prática de disseminar informações falsas ou enganosas de maneira deliberada. Um exemplo clássico é a disseminação de fake news em redes sociais, onde notícias fabricadas ou distorcidas são compartilhadas repetidamente para criar narrativas que beneficiam certos interesses.

Investimento

A Infraero anunciou na última quinta-feira (29), que o aeroporto de Paranavaí, no noroeste do Paraná, ganhará um novo terminal de passageiros, cujas obras serão iniciadas no segundo trimestre. O local contará também com um novo estacionamento e um sistema de balizamento para operações noturnas. No primeiro semestre, será implantada uma nova sinalização horizontal no pátio de aeronaves.

Dengue

O Paraná recebeu nesta quinta-feira (30) mais de 359 mil testes rápidos para diagnóstico da dengue para ampliar a assistência na rede de atenção à saúde (unidades básicas e de urgência e emergência). A remessa faz parte de uma ação do Ministério da Saúde para apoiar o diagnóstico e auxiliar na identificação precoce dos casos.