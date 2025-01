Coluna ADI pelo Paraná

A Uenp convocou a segunda chamada dos candidatos aprovados no último vestibular. São mais de 300 nomes. São vagas nos três campus (Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho) nos cursos de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Geografia, Letras, Matemática, Pedagogia, Direito, Educação Física, Fisioterapia, História, Odontologia, Agronomia, Ciência da Computação, Fruticultura, Medicina Veterinária, entre outras. A nova seleção são do concurso universal, cotas sociais e raciais e estudantes que optaram por cursos como segunda opção. A matrícula online deve ser realizada até o dia 31 de janeiro.

A Sessão Especial de Posse da Mesa Diretora da Assembleia para o biênio 2025-2027 acontecerá no dia 3 de fevereiro, às 14h, no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Todos os veículos de comunicação que desejarem enviar equipe precisam solicitar as credenciais. A solicitação deve ser realizada junto à Diretoria de Comunicação no e-mail [email protected] . Os pedidos deverão ser realizados até o dia 30 de janeiro.

Paraná - O sistema nacional Amber Alert, que notifica usuários do Facebook e Instagram sobre desaparecimentos no país, emitiu um alerta sobre o sequestro da bebê Eloah Pietra Almeida dos Santos, de 1 ano e seis meses, levada de casa, em Curitiba, na quinta-feira (23). A sequestradora se apresentou à família dela como agente de saúde. Informações sobre o paradeiro da vítima podem ser passadas pelo número 190, de maneira anônima.

Paraná - O Salmo 82 começa com uma cena impressionante: Deus se levanta no meio dos “deuses” — os líderes e juízes da terra — e os questiona: “Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios?” (Salmos 82:2). Essa passagem não é apenas uma crítica aos maus governantes, mas um chamado para […]

Vacina



A menos de 15 dias do início do ano letivo, a Secretaria Estadual da Saúde recomenda aos pais a colocarem em dia a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes como forma de garantir proteção. A volta às aulas é caracterizada pelo aumento da circulação de viroses entre as crianças e o retorno da convivência em ambientes fechados. Os alunos de até 18 anos devem apresentar obrigatoriamente a declaração de atualização vacinal no momento da matrícula ou rematrícula em todas as escolas do Paraná, incluindo a educação infantil, ensinos fundamental e médio.

ZPE em Maringá



O prefeito Silvio Barros anunciou que Maringá deu início à tramitação junto ao governo federal para a criação de uma Zona de Processamento de Exportação. Os benefícios fiscais de uma ZPE atraem investimentos e geram desenvolvimento. Uma empresa que irá se instalar na ZPE é um data center de inteligência artificial, com unidades nos EUA, México e Suíça.

Nova fábrica



O governador Ratinho Júnior (PSD) participou do lançamento da planta fabril da Unilin em Piên. Com um investimento de R$ 70 milhões, a empresa, líder global em produtos para interiores e construção, dará início à construção de sua nova fábrica de pisos laminados. A fábrica deverá entrar em operação em janeiro de 2026 e é parte da estratégia da empresa de expansão na América Latina.