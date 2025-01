Coluna ADI pelo Paraná

Avaliação de prefeitos

Paraná - O instituto de pesquisa AtlasIntel fez uma pesquisa em todo o país para verificar a avaliação dos prefeitos que terminaram os mandatos, e daqueles reeleitos, nas 26 capitais brasileiras. Entre os dez mais bem avaliados estão: 1º – Antonio Furlan (MDB), Macapá, 2º – João Henrique Caldas (PL), Maceió, 3º – Bruno Reis (União Brasil), Salvador, 4º – João Campos (PSB), Recife, 5º – Eduardo Braide (PSD), São Luís, 6º – Arthur Henrique (MDB), Boa Vista, 7º – Hildon Chaves (PSDB), Porto Velho, 8º – Eduardo Paes (PSD), Rio de Janeiro, 9º – Rafael Greca (PSD), Curitiba, e na 10º posição – Topázio Neto (PSD), Florianópolis.

IPVA 2025

Os contribuintes paranaenses já podem emitir as guias de recolhimento (GR-PR) do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025. Os proprietários de veículos que optarem pelo pagamento à vista do imposto terão um desconto de 6% do valor. Outra possibilidade é a quitação do tributo em cinco parcelas. Neste caso, porém, o desconto não é ofertado.

Fotosvoltaicas

As empresas de equipamentos fotovoltaicos têm até terça-feira, 14, para apresentar documentação e concorrer a contratação aberta pela Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Paraná que através de convênio com a Itaipu Binacional, vai investir R$ 81,6 milhões para a implantação de 18 megawatts (MW) de sistemas de geração fotovoltaica em hospitais e instituições filantrópicas. O investimento atenderá 80 hospitais com uma estimativa de economia de cerca de R$ 11,7 milhões por ano, o equivalente a 35% da energia consumida. A previsão é assinar os contratos com os fornecedores em 6 de fevereiro e iniciar as obras em junho deste ano.