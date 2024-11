Coluna ADI pelo Paraná

Projeto Falcão

O governador Ratinho Júnior (PSD) apresentou na reunião do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares, em Foz do Iguaçu, o Projeto Falcão do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas do Paraná. Desde 2023, as aeronaves Robinson 66 (Falcão 12 e Falcão 13) com equipamentos de alta tecnologia se tornaram ferramenta na prevenção e no combate ao crime, atuando em mais de mil missões, incluindo a interceptação de veículos do tráfico de drogas e contrabando, além do apoio em operações conjuntas com outras forças de segurança.

Regularização

A Secretaria da Educação assinou convênio para a regularização imobiliária de todas as escolas da rede estadual de ensino. Assinaram o documento a Assembleia Legislativa, Associação dos Registradores de Imóveis, Colégio Notarial do Brasil e a Associação dos Notários e Registradores. A maioria das escolas estaduais não tem a documentação regularizada, problema histórico que será resolvido com a emissão gratuita pelos cartórios. Até final de 2025, a documentação será entregue para 20 escolas e de todos os terrenos das escolas até 2026.

Na Agepar