Coluna ADI pelo Paraná

A secretária Luciana Casagrande Pereira (Cultura) espera licitar as obras do Museu Internacional de Arte, em Foz do Iguaçu, até junho de 2025. O investimento será de R$ 200 milhões. “A parceria com o Pompidou e a Unila coloca o Paraná em um patamar de destaque no cenário cultural internacional. O MIA será muito mais do que um espaço expositivo, será um motor de transformação social e econômico para a região”, disse Luciana. A primeira fase das obras deve ser entregue em 2026.

Orçamento 2025 A Assembleia Legislativa está recebendo até 30 de novembro através do seu portal as propostas para o Orçamento do Estado em 2025. O Programa Orçamento da Gente recebe as sugestões que poderão ser incluídas na Lei Orçamentária Anual estimada em R$ 75,8 bilhões para 2025. Queijo paranaense Um queijo fino produzido em Toledo […]

ANIVERSÁRIO DA OAB No dia 18 de novembro, foi celebrado o aniversário da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A entidade foi fundada em 1930, a partir do art. 17 do Decreto nº 19.408, assinado por Getúlio Vargas. Desde sua criação, a OAB tem desempenhado um papel vital na promoção da justiça. A instituição se […]

A Câmara Municipal de Londrina aprovou em primeiro turno o projeto de lei do vereador Mestre Madureira (PP) que estabelece o direito do paciente receber gratuitamente, nas unidades de saúde pública, medicamentos à base de canabidiol, tetrahidrocanabinol desde que autorizados pela Anvisa e prescritos por médico.

Alerta

A partir do dia 4 de dezembro, o sistema de alerta para desastres extremos via telefonia celular, utilizando a tecnologia cell broadcast, vai abranger todo o Paraná e os estados das regiões Sul e Sudeste. A tecnologia, que se complementa a outros sistemas de alerta já operados pela Defesa Civil, começou a ser testada em agosto, como projeto-piloto em Morretes e União da Vitória. Da mesma forma, outras nove cidades das duas regiões brasileiras participaram dos testes de forma simultânea, gerenciados pela Defesa Civil Nacional.

Investimentos

No orçamento para 2025, o montante destinado unicamente para investimentos terá uma variação de 59,2%, saltando de R$ 3,9 bilhões para R$ 6,3 bilhões. “O secretário Norberto Ortigara (Fazenda) adiantou que o Estado fez uma poupança, com a boa gestão dos recursos, e poderá destinar R$ 8 bilhões para investimento no próximo ano, especialmente em infraestrutura, um dos gargalos de todos os estados brasileiros”, disse o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD), presidente da Comissão do Orçamento do legislativo.

Notebooks

A Secretaria Estadual de Educação vai entregar 9.458 notebooks para escolas estaduais de tempo integral e as profissionalizantes. Também estão sendo entregues 119.119 fones de ouvido com microfone integrado para todos os colégios da rede estadual. “Estamos capacitando 500 mil alunos da rede pública em programação para eles estarem aptos a entrarem nesse atual mercado de trabalho. Só no Paraná são 30 mil vagas abertas por empresas que querem contratar jovens que entendam de programação”, disse o governador Ratinho Junior (PSD).