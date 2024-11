Coluna ADI pelo Paraná

Pib de bilhões

O PIB do Paraná chegou a R$ 614,61 bilhões em 2022 – a quarta maior economia do Brasil, segundo dados do IBGE . A economia do Paraná é a maior do sul do país e supera a do RS (R$ 593,63 bilhões e 5º nacional) e SC (R$ 466,27 bilhões e 6º nacional). “O Paraná está num grande momento econômico, com a menor taxa de desemprego dos últimos anos, atração de mais de R$ 265 bilhões em investimentos privados e recorde nos investimentos públicos”, disse o governador Ratinho Junior (PSD).

Logo à frente do Paraná ficaram SP (R$ 3,13 trilhões), RJ (R$ 1,15 trilhão) e MG (R$ 906,73 bilhões). Entre as dez maiores economias brasileiras, ainda ficaram os estados da BA (R$ 402,64 bilhões), Distrito Federal (R$ 328,79 bilhões), GO (R$ 318,58 bilhões) e MT (R$ 255,52 bilhões). Segundo o IBGE, o PIB brasileiro, somando todos os estados, chegou a R$ 10,07 trilhões em 2022.

O prefeito eleito Denilson Baitala (PL) confirmou o publicitário Rafael Markus na Secretaria de Comunicação de Guarapuava. Markus atuou por anos em Curitiba na assessoria do ex-deputado Caíto Quintana na Casa Civil do Paraná e na Assembleia Legislativa.

