Coluna ADI pelo Paraná

A entrega da premiação aos vencedores do Concurso Café Qualidade Paraná vai ocorrer no dia 12 de novembro, no mercado municipal de Curitiba, com a presença de cafeicultores, líderes rurais e autoridades. Em 2024, foram mais de 120 participantes inscritos no Concurso.

Com o objetivo de ajudar comerciantes a alavancar suas vendas, a campanha Natal de Luz & Show de Prêmios da ACP – Associação Comercial do Paraná – prevê a participação de 500 mil consumidores e mais de 2,5 milhões de cupons distribuídos pelas lojas participantes. O investimento na ação deve chegar a R$ 1 milhão entre prêmios, divulgações e outras demandas da campanha

A China segue como o principal destino das exportações do Paraná. Em seguida, estão os Estados Unidos, Argentina, México e Paraguai. As exportações garantem ao Estado a quinta posição entre os maiores exportadores do Brasil. Entre os principais produtos exportados estão a soja, seguida por carne de frango, farelo de soja, açúcar bruto, papel e automóveis.

O Paraná alcançou um novo recorde histórico ao exportar seus produtos para 214 mercados globais, incluindo países e territórios, de janeiro a outubro de 2024. No período exportou US$ 20,05 bilhões em produtos, se consolidando como o principal exportador da região Sul do Brasil. O resultado é o maior desde o início da série histórica em 1997.

A nova TV A tradicional Classificação Indicativa de filmes, animações e produções afins vai passar para a responsabilidade da Sedigi – a Secretaria de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. A novidade vem na esteira de uma constatação cada vez mais presente na vida do brasileiro: o streaming, com suas produções semanais de conteúdo em […]

AMC parabeniza AMT pela comemoração dos seus 50 anos No sábado (09), a Associação Médica de Toledo festejou o Dia do Médico, com um delicioso jantar seguido de baile oferecido pela AMT aos seus associados. Na mesma ocasião comemorou seu cinquentenário com lançamento de livro histórico. O Presidente da AMT, Dr. Nilson Fabris, fez questão […]

A MünchenFest chega à 33ª edição em 2024. A Festa Nacional do Chope Escuro será realizada entre os dias 22 a 24 de novembro (sexta a domingo) e 27 de novembro a 1º de dezembro (quarta a domingo) em Ponta Grossa. O evento vai acontecer no Centro de Eventos da cidade e os ingressos estão à venda. Eles serão cobrados nas seis noites que terão shows nacionais. Em dois dias, a entrada será franca.

Emendas 2025

Os deputados federais do Paraná e o governador Ratinho Júnior (PSD) firmaram o compromisso de complementar os investimentos que serão feitos a partir das emendas da bancada paranaense em 2025. Com isso, as áreas que receberem recursos de emendas do orçamento da União também vão receber, na mesma proporção, investimentos do Governo do Estado.

Emendas 2025 II

Entre as ações mencionadas como prioritárias para o recebimento das emendas estão o aumento da conectividade nas áreas rurais, o investimento nas estradas vicinais, a compra de equipamentos para a saúde e a educação, a construção de barracões industriais pelo Estado e mais investimentos para a tecnologia na área da segurança pública.

PSS Seed

A Secretaria de Educação do Paraná (Seed) abriu um PSS para a contratação temporária de profissionais da educação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 25 de novembro de maneira online. São mil vagas distribuídas em todos os Núcleos Regionais de Educação. São mil vagas distribuídas em todos os Núcleos Regionais de Educação. A classificação final deve ser divulgada a partir de 6 de dezembro.

Vagas de emprego

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 22.173 vagas de emprego com carteira assinada. A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (6.366). A Região de Cascavel aparece em seguida (4.299), com 1.190 oportunidades. Nas demais regionais são destaques Londrina (2.609), Pato Branco (1.927), Campo Mourão (1.698) e Foz do Iguaçu (1.690).