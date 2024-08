Ciência

O Paraná deu o primeiro passo para ter o planetário mais moderno da América Latina. O governador Ratinho Júnior assinou o contrato para elaboração dos projetos legais e executivos e do orçamento para a construção do novo planetário do Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O Governador destacou ainda a Rede de Clubes Paraná Faz Ciência, que vai instituir clubes de ciência em 88 escolas estaduais.

Vida Nova

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos/PR) deu parecer favorável e garantiu um empréstimo de U$ 150 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento(BID) para o governo do Paraná. “O empréstimo é meritório, pois vai atender bolsões de pobreza com um projeto de habitação popular. O projeto Vida Nova é muito importante para o Paraná. Por isso, o empréstimo deve ser aprovado”, disse o senador.

Sessão Itinerante

Na sexta-feira (30), o Tribunal Regional Eleitoral de Paraná (TRE-PR) realizará na OAB de Londrina (OAB-PR) a sua 2ª Sessão Itinerante. A sessão segue os princípios da linguagem simples para tornar o julgamento das ações eleitorais mais objetivas e acessíveis para a população, aproximando a Corte Eleitoral do Paraná da sociedade.

Nova fábrica

A cidade de Sapopema terá uma fábrica de fertilizantes nitrogenados (ureia) orçada em R$ 3 bilhões, uma das maiores do segmento no Brasil. Os detalhes do empreendimento foram apresentados ao governador Ratinho Júnior pelos investidores da Paranafer. A fábrica deve gerar 800 empregos diretos e indiretos e poderá produzir 520 mil toneladas de fertilizante por ano, 7% do consumo nacional, e mais 13 mil toneladas de enxofre e derivados.

Documentário

Os quatro primeiros episódios da série documental Itaipu Binacional – 50 anos de história serão exibidos gratuitamente para a população de Curitiba nesta quinta (29) e sexta-feira (30), no Cinemark do Shopping Mueller. As sessões serão às 19h e às 21h. O documentário é aberto a toda população, sem restrição de faixa etária.

Veículo Legal

Os deputados estaduais do Paraná aprovaram a iniciativa que pretende facilitar e gerar economia aos motoristas e proprietários de veículos no Paraná. É o programa Veículo Legal Paranaense, que permite a regularização de débitos no ato da abordagem, com o objetivo de evitar a remoção dos mesmos.

Veículo Legal II

A ideia é possibilitar que o cidadão, quando abordado pela autoridade de trânsito, tenha a oportunidade de pagar no ato os seus débitos, como IPVA, licenciamento e multas por infrações, por exemplo, evitando a remoção do veículo. A quitação das dívidas pode acontecer através do PIX e de transferência eletrônica.

Mercosul

A reunião da Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul (Asur), entidade que reúne os órgãos de fiscalização dos países do bloco, será em Foz do Iguaçu, no mês de novembro. O evento da Asur deve acontecer em paralelo à nona edição do Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil (IX ENTC).