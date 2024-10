O tradicional campeonato de futebol suíço da AMC (Associação Médica de Cascavel), continua com os jogos realizados na sede da associação. Vale lembrar que os confrontos acontecem todas as terças-feiras, com início às 19h. Aproveite esta oportunidade para encontrar colegas médicos e também levar as crianças para curtirem o playground da sede da AMC.

Futebol suíço reúne amantes do esporte toda terça-feira na AMC. Foto: Berit Press

Confirme sua presença no jantar do Dia do Médico

Em comemoração ao Dia do Médico, celebrado no dia 18 de outubro, a AMC (Associação Médica de Cascavel) está preparando uma noite especial para seus associados. O jantar-baile em comemoração ao Dia do Médico é uma tradição da AMC, realizado como forma de homenagear os profissionais que atuam na área da saúde.