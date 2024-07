“Caminho da Paz”

A cúpula diretiva do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) lançou o Protocolo de Prevenção à Fraude da Cota de Gênero e a assinatura do Pacto pela Realização de Eleições Pacíficas. As ações fazem parte da campanha “Eleições 2024 no Caminho da Paz”, que tem como objetivo conscientizar sobre a importância de se promover um pleito tranquilo e seguro para todas as pessoas, sem desinformação e violência, que respeite as cotas de gênero e a legislação eleitoral.

Eleição pacífica

O Pacto pela Realização de Eleições Pacíficas prevê um processo eleitoral seguro, igualitário, inclusivo e livre de assédio eleitoral, desinformação e discursos de ódio. Para isso, serão realizadas ações para a prevenção e o combate às fraudes nas cotas de gênero e ao assédio eleitoral, além da capacitação de órgãos públicos e privados e de sindicatos de trabalhadores e da orientação às siglas partidárias sobre as temáticas.

Cota de gênero

Seguindo os mesmos princípios da campanha “Eleições 2024 no Caminho da Paz”, o Protocolo de Prevenção à Fraude da Cota de Gênero tem como objetivo fiscalizar, orientar e propor medidas preventivas e corretivas contra fraudes à cota de gênero, para garantir a participação livre, consciente e efetiva das candidaturas femininas.

Ratinho na disputa

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) aparece entre os presidenciáveis que mais podem incomodar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2026. Segundo o levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nessa semana, ele aparece na frente de nomes tradicionais da política brasileira.

Números

De acordo com os dados, Ratinho Junior tem 14,2% de chances em um cenário em que lidera a coalizão da direita contra Lula, que aparece com 39%, Ciro Gomes (12,4%), Ronaldo Caiado (7,5%), Eduardo Leite (3,3%) e Helder Barbalho (0,7%) na sequência. Ratinho Junior só fica atrás da dupla Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro. A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 22 de julho em todo o território nacional com 2.026 entrevistas em 164 municípios de 26 estados e o Distrito Federal.

Moro e Leprevost

A deputada federal por São Paulo Rosângela Moro (União Brasil) confirmou que aceitou o convite para ser pré-candidata a vice-prefeita de Curitiba na chapa encabeçada pelo deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil). Ela fez o anúncio durante uma entrevista coletiva, ao lado do senador Sergio Moro e do próprio pré-candidato a prefeito. Rosangela mudou o domicílio eleitoral de São Paulo para o Paraná no início deste ano.

Recomendações

O Tribunal de Contas do Paraná emitiu 11 recomendações para a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) sobre a gestão de seus bens móveis e imóveis. As medidas foram indicadas após a unidade técnica promover fiscalização relativa ao tema junto à entidade entre agosto e novembro de 2023.

Gerenciamento de frota

Após a emissão de medida cautelar pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon está realizando nova licitação para os serviços de gerenciamento, por meio de sistema informatizado, e manutenção da frota municipal de veículos. Segundo a administração municipal, a empresa declarada provisoriamente vencedora do pregão foi a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.