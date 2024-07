Bueno ou Pacheco?

Vereadores do MDB de Cascavel estiveram em Curitiba, ontem (8), reunidos com a executiva estadual da legenda para “ajustar” o melhor caminho para disputa eleitoral na Capital do Oeste. Segundo a coluna apurou, a executiva estadual garantiu autonomia para o MDB de Cascavel conduzir a negociação, inclusive abrindo a possibilidade de composição com o PP do pré-candidato a prefeito do PP, Marcio Pacheco, e com Edgar Bueno, pré-candidato pelo PSDB que busca o seu quarto mandato.

Mantovani vice?

Embora o discurso de que o melhor caminho ainda seria a candidatura própria, com Fernando Mantovani na cabeça, o MDB de Cascavel garante que qualquer decisão final será tomada somente na convenção e que, até lá, a candidatura própria segue firme. Nas possíveis composições discutidas com a executiva estadual, também ficou ajustado que o vice prioritário do MDB segue sendo Mantovani…

Com Ratinho

Mesmo com a autonomia garantida para o MDB de Cascavel, a executiva estadual encaminha negociações com o governador Ratinho Junior para compor coligações em diversos municípios do estado. Vale lembra que em Cascavel, Ratinho Junior é “cabo eleitoral” do vice-prefeito Renato Silva, pré-candidato do PL à sucessão de Leonaldo Paranhos.

Fotos com Bolsonaro

O final de semana dos pré-candidatos à prefeito de Cascavel, Marcio Pacheco (PP) e Renato Silva (PL), que se “entreveram” para ver quem é o verdadeiro “representante da direita” para as eleições de 2024 em Cascavel foi de batalha nas redes sociais. No sábado (6) e domingo (7), ambos participaram do CPAC Brasil (Conferência de Polícia Ação e Conservadora), em Balneário Comboriú. Durante o evento, nas redes sociais dos dois, a competição foi para ver quem tirava mais foto com os nomes fortes do bolsonarismo.

Eleições 2024

Falta menos de 90 dias para o 1° turno das eleições municipais de 2024. Em Cascavel, os bastidores da política seguem fervilhando. Com o período eleitoral oficial quase iniciando, alguns dos pré-candidatos seguem tentando evitar o “assédio” por parte dos “grupões” e manter a pré-candidatura até o final. E, apesar das conversas dos últimos dias, o cenário permanece o mesmo. Com sete pré-candidatos para a disputa.

Nomeação fraudada

O Ministério Público do Paraná apresentou denúncia, por crime de falsidade ideológica, contra três funcionários comissionados da Assembleia Legislativa do Paraná. Eles teriam fraudado documentos exigidos para oficializar suas nomeações no Poder Legislativo. As nomeações foram realizadas pelo deputado estadual Gilberto Ribeiro (PL).

Pedido afastamento

A OAB Paraná apresentou uma reclamação disciplinar ao CNJ, na qual faz o pedido cautelar de afastamento do cargo do desembargador Luís Cesar de Paula Espíndola e sua remoção da 12ª Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Paraná. O CNJ já havia aberto uma reclamação disciplinar contra o desembargador, que afirmou na última quarta-feira (3) que “as mulheres estão loucas atrás de homens”.