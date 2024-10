Auditoria em Cascavel

Uma equipe de servidores do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) realizou, na última semana, auditoria para analisar o fomento à mobilidade urbana sustentável pela Prefeitura de Cascavel. A auditoria integra o Plano de Fiscalização 2024-2025 do TCE-PR e possui caráter operacional, o que significa que, caso sejam detectados problemas, serão indicadas soluções aos responsáveis.

Planejamento

A atividade teve como foco central avaliar o planejamento e a gestão municipal da política de mobilidade urbana para melhoria das condições de acessibilidade, segurança e mobilidade por modos ativos. Além disso, foi examinado se os padrões construtivos da legislação urbanística e das obras de mobilidade do município contribuem para a priorização dos modos ativos.

Eleições 2026

O Instituto de Pesquisas Véritas divulgou um levantamento, com os números de Curitiba para as eleições de 2026 para Presidência da República, Governo do Paraná e Senado Federal. A pesquisa é a primeira após o 1º turno da eleição para prefeito.

Ratinho e Greca

O governador do Paraná, Ratinho Junior, é o preferido dos eleitores de Curitiba para ocupar a cadeira de presidente da República. Já o atual prefeito da capital, Rafael Greca, lidera a preferência do eleitorado em uma possível disputa pelo Palácio Iguaçu, enquanto o deputado estadual Ney Leprevost é o favorito para uma das duas vagas do Paraná ao Senado Federal. O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos também aparece no cenário na disputa pelo Senado Federal com 1,2% das intenções.

Aposentadoria Cida