Advocacia Iniciante

A Comissão da Advocacia Iniciante realizará um momento de aprendizado com a Dra. Kelly Suzana Passos de Aguiar. A palestrante, que é advogada e membro da Comissão, abordará o tema “mecanismos de facilitação de execução”. Após a reunião, haverá o debate com a profissional. Mais informações nas redes sociais da OAB Cascavel.

Vídeos dos 50 anos

A OAB Cascavel tem compartilhado vídeos das comemorações de 50 anos da entidade. O evento foi um sucesso, movimentando a advocacia e lideranças da sociedade. Nas redes sociais a subseção é possível ver vários vídeos do jantar-baile que entrou para a história pela grandeza e importância. Acompanhe os detalhes nas redes sociais e veja o quanto a OAB Cascavel está avançando nas mais diversas áreas.

Colégio de presidentes

O advogado Aldino Junior Bodanese Balbinoti representou a OAB Cascavel no 2° Colégio de Presidentes de Direitos, que está ocorrendo em Londrina. O encontro tratou sobre as prerrogativas do Paraná e também contemplou o X Fórum de Prerrogativas da OAB Londrina. Além de apresentações de excelentes profissionais, houve uma palestra magna com o advogado Técio Lins e Silva. Na ocasião, o advogado Aldino levou algumas demandas da Subseção.

NEAD

No dia 04/07, na sede da OAB Cascavel, ocorreu inauguração do NEAD (Núcleo de Escritórios de Advocacia). Essa ação foi desenvolvida em uma parceria da Subseção com a ACIC (Associação Comercial e Industrial de Cascavel). A solenidade contou com a presença de advogados e empresários. Em uma roda de conversa com os diretores da Subseção e da ACIC, foi abordada toda elaboração do projeto e quais são as expectativas. O objetivo é que as empresas participantes sejam prósperas!

NEAD II

Já são 30 escritórios de advocacia no NEAD. O Núcleo irá aprimorar a gestão ao compartilhar informações valiosas sobre organização empresarial. A ACIC fortalecerá os escritórios enquanto empresa e nós continuaremos apoiando a Associação com contribuições jurídicas. Ao final do evento, a especialista em Comércio Exterior, Thayne Araújo, palestrou sobre gestão de tempo e de prioridades.

Feijoada OAB Cascavel

No dia 27 de julho, ocorrerá a tradicional feijoada da OAB Cascavel. Será um almoço delicioso no Centro de Convivência dos Advogados de Cascavel. Acompanhe as redes sociais da Subseção e saiba mais. Em breve serão divulgados todos os detalhes sobre essa promoção.

JAIOP

Os preparativos para a 3ª JAIOP Integração Acadêmica (Jornada da Advocacia Iniciante do Oeste do Paraná) estão a mil. Já contamos com os nomes dos mediadores: Aline Biacnhi Lopes, Amanda Kern, Gean Dala Rosa, João Pedro Alves Freitas e Juliana Kuhn. Faça parte da 3ª JAIOP Integração Acadêmica e vivencie uma experiência única em aprendizado e networking. O evento ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de agosto, no Anfiteatro Emir Sfair.