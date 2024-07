Adani na vice?

O partido Solidariedade irá indicar o advogado e empresário Adani Triches como vice na chapa que tem como pré-candidato a prefeito de Cascavel, Edgar Bueno (PSDB). A reportagem confirmou a informação com o próprio Adani, que informou ainda que a sigla irá realizar a convenção no dia 30 de julho e que espera ter o nome aprovado na convenção do PSDB, em 2 de agosto. Adani já foi candidato a deputado federal por Cascavel e também presidente da Cohavel na primeira gestão de Leonaldo Paranhos.

Eleitorado paranaense

O Estado do Paraná chegou a 8.645.891 de eleitores, o que representa um crescimento de 2,04% em relação ao eleitorado de 2022, ano em que o estado contava com 8.475.632 eleitores. Curitiba é a cidade com o maior eleitorado (1.423.722 pessoas), seguida de Londrina (399.730), Maringá (300.286) e Ponta Grossa (259.463).

Segundo turno

Nas eleições 2024, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu poderão ter segundo turno pela primeira vez. Caso nenhum dos candidatos a prefeito e vice-prefeito garanta 50% dos votos mais um, sem contar os nulos e os brancos, o segundo turno será realizado no dia 27 de outubro. Além de São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu, podem receber turno extra Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel.

Seção eleitoral

Desde ontem (22), a Justiça Eleitoral passou a receber as solicitações para mudança de Seção Eleitoral dentro do mesmo município. Até o dia 22 de agosto podem solicitar mudança de seção os eleitores deficiência ou com mobilidade reduzida; presas e presos provisório e adolescentes em unidades de internação; militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço no dia da eleição; indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais e residentes de assentamentos rurais; juízes eleitorais, juízes auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral e promotores eleitorais em serviço no dia das eleições.

Audiências I

Pedágio, saúde pública, dengue, direitos das mulheres, a falta de energia elétrica, o fenômeno da cultura geek e o futuro do povo xetá foram temas abordados durante audiências públicas realizadas pela Assembleia Legislativa do Paraná, no primeiro semestre de 2024. Neste ano já aconteceram 41 audiências, organizadas por diversos parlamentares.

Audiências II

Para estimular a participação da população, a grande maioria das audiências é transmitida ao vivo pela TV Assembleia e redes sociais. Além disso, os vídeos ficam disponíveis no canal do YouTube da Assembleia. Quem não participa presencialmente das discussões tem a possibilidade de encaminhar seus questionamentos durante as exibições dos eventos pelos endereços informados, ou – antecipadamente – através do formulário que pode ser acessado através do portal da Alep (www.assembleia.pr.leg.br).

Melhor empreendimento

A obra da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, executada em parceria entre o Governo do Estado, governo federal (Gestão Bolsonaro) e Itaipu Binacional, foi a vencedora do Troféu PAINEL 2024 na categoria Empreendimento Público. Com 1.397 votos, o projeto paranaense foi escolhido por 45% do público que votou na categoria, ficando à frente do Contorno de Florianópolis, com 44% das escolhas. A premiação é organizada pelo Instituto Besc de Humanidades e Economia, de Belo Horizonte, que reconhece profissionais, empresas e órgãos governamentais envolvidos em projetos de infraestrutura de energia, transporte e logística no País.