Acontecendo no Oeste

FERMOP

Em mais uma noite de festa e muitos talentos no palco, o FERMOP realizou a quarta e última etapa classificatória da edição deste ano. A cidade de Campo Bonito foi a anfitriã da vez e recebeu, na última sexta-feira (16), um grande público no pavilhão da igreja matriz do município. Ao todo, 36 candidatos se apresentaram nas categorias infantojuvenil, gospel, popular e sertanejo. Os dois primeiros colocados de cada categoria garantiram as últimas vagas para a grande final do festival, que acontecerá no fim deste mês, no dia 30 de agosto, em Capitão Leônidas Marques.

Nova Aurora

O DER/PR está reformando duas pontes rodoviárias sobre o Rio Piquiri, entre as regiões Oeste e Centro-Oeste. Uma delas fica na PR-317, entre Formosa do Oeste e Quarto Centenário, e a outra na PR-180, entre Nova Aurora e Quarto Centenário. Na ponte da PR-180 os serviços estão focados na remoção de antigas juntas de dilatação entre os vãos e execução de novas juntas, bem como em reparos e recuperação de avarias nas superfícies das estruturas de concreto. Essa ponte tem 319,2 metros de comprimento e largura de 13,75 metros, com duas faixas de rolamento e acostamentos. Na ponte entre Formosa do Oeste e Quarto Centenário também será recuperado todo o pavimento, e na ponte entre Nova Autora e Quarto Centenário haverá o tratamento e pintura de elementos metálicos existentes.

Toledo

O programa de aprendizagem do Grupo Prati-Donaduzzi, Menor Aprendiz e Jovem Aprendiz, tem se destacado como uma porta de entrada para quem deseja ingressar no mundo corporativo. A iniciativa conta com a parceria do Senai que é responsável pelas aulas teóricas, enquanto as atividades práticas têm a supervisão de profissionais experientes nas empresas do Grupo Prati-Donaduzzi, compondo uma jornada que vai de segunda a sexta-feira. Os benefícios oferecidos incluem remuneração, vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, seguro de vida, estacionamento e restaurante interno, entre outros. O Programa Menor Aprendiz está com 40 vagas para jovens de 15 a 17 anos. As inscrições podem ser feitas no banco de talentos da Prati-Donaduzzi até o dia 27 de agosto.

Santa Helena

A previsão de chuva e frio nos próximos dias fez a organização do Passeio Ciclístico no Refúgio Biológico Santa Helena alterar a data para o dia 31 de agosto, quando as condições meteorológicas estarão mais favoráveis. Com isso, os interessados ganharam mais tempo para se inscrever: as inscrições agora acabam no dia 26 de agosto. As vagas são gratuitas, mas o número de participantes é limitado a mil ciclistas, então seja rápido!

No momento da inscrição, é possível escolher entre duas opções de trajeto: 15km (a partir de 12 anos) ou 25km (a partir de 16 anos). Esse é o primeiro de uma série de passeios comemorativos aos 40 anos das áreas protegidas da Itaipu.

Palotina

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina (Acipa) divulgou a relação dos ganhadores da Etapa do Dia dos Pais da Promoção Palotina Premiada. A Promoção Palotina Premiada é uma realização da Acipa e terá ainda a etapa de Natal com sorteio de 12 vales-compras, um Fiat Mobi 0 km e cinco patinetes elétricos. Os consumidores têm direito aos cupons raspáveis a cada R$ 75,00 em compras nas lojas participantes, limitados a cinco cupons por compra.