Acontecendo no Oeste

Marechal C. Rondon

Os ingressos para a 34ª Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon já estão à venda. A festa mais germânica do Paraná será realizada nos dias 25 e 26 de outubro, no parque de exposições da cidade. Os ingressos solidários são vendidos apenas no escritório da Assemar na prefeitura até o dia 11. A entrada para o dia 25 (sexta-feira) é vendida a R$ 20,00 + 1 litro de leite longa vida; já no sábado o ingresso custa R$ 30,00 + 1 litro de leite longa vida. O passaporte para os dois dias custa R$ 40 mais o litro de leite. O leite arrecadado será destinado à Uopeccan.

Toledo

Na quinta-feira (26), o Teatro Municipal de Toledo foi palco para a palestra de Cris Arcangeli, que encerrou a 16ª edição do Conexão Empresarial, da Associação Comercial e Empresarial de Toledo. Com o tema “Futurismo: Como Antecipar Tendências”, Cris ofereceu insights sobre a importância de se preparar para o futuro no mundo dos negócios. Além de Cris Arcangeli, subiram ao palco do Conexão Empresarial 2024, o ex-jogador de futebol, Zico, com a palestra ‘Uma história de determinação, liderança e sucesso”, no dia 24 de setembro e, Marcos Rossi no dia 25 de setembro com a palestra “O que é impossível para você?”.

Copacol

Para comemorar os 61 anos, a Copacol lança a promoção “Ofertas que Aceleram”, que vai sortear Nissan Kicks zero quilômetro, cinco iPhones 15 e cinco veículos Mini Scooters para os consumidores do Copacol Supermercados e Lojas Agro. Durante todo o mês de outubro, a cada R$ 100 em compras será entregue um cupom para concorrer a todos esses prêmios. Os consumidores poderão participar comprando nas lojas em Cafelândia, Jotaesse, Nova Aurora, Jesuítas, Formosa do Oeste e Goioerê.