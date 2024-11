ACESSIBILIDADE

Na última terça-feira (29), foi realizada a 2ª edição da mesa-redonda sobre o transtorno do espectro autista, promovida pela Comissão de Acessibilidade e dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel). Durante o evento, foi elaborada uma carta de intenção para envio aos poderes públicos e segmentos da sociedade. A ação ocorreu em parceria com a CAA-PR (Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná) e o Conselho Regional de Psicologia.

EXECUÇÃO FISCAL

O doutor em Direito Tributário Helton Kramer Lustoza ministrou um curso sobre execução fiscal. O palestrante atua como procurador do estado do Paraná. A ação, promovida pela Comissão de Direito Tributário da OAB Cascavel, ocorreu na sexta-feira (25) e no sábado (26). O evento foi aberto para a comunidade em geral.

ADVOCACIA EMPREENDEDORA

As oficinas do Programa Advocacia Empreendedora iniciaram na terça-feira (29). A aula contou com os participantes da Jornada Essencial e o tema “Comportamento Empreendedor” norteou esse primeiro momento de aprendizado. A ação visa apoiar o empreendedorismo na advocacia e conta com apoio da CAA-PR, OAB Paraná, ESA (Escola Superior de Advocacia) e Sebrae/PR.