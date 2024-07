A Liderança Justa

DIREITO DA FAMÍLIA

Educação de janelas fechadas

O outro é literatura, na medida em que conforma um diálogo de horizontes. Por meio da relação, é possível compreender o olhar e o lugar do outro, através do que se chama de alteridade, enquanto pressuposto de interdependência com o outro. Este deve ser, aliás, aquele que provavelmente não converge com os pressupostos pessoais ou […]