Zona rural de Santa Terezinha tem 98% de rede de água

Dentro de 30 dias serão finalizados os projetos e, em 90 dias, assinada a ordem de serviço para que a gestão pública de Santa Terezinha de Itaipu feche em 100% as obras de saneamento rural.

A informação foi repassada há poucos dias durante reunião entre o prefeito Cláudio Eberhard e o gerente-geral da Sanepar para as regiões Oeste e Sudoeste, Renato Bueno. Hoje, a zona rural do município conta com 140 km de rede de água potável implantada, esse dado representa que 98% das famílias do interior contam com água de qualidade em suas torneiras.

Na etapa final prevista, em que será fechado em 100% o fornecimento até meados de 2020, consta a implantação da rede, poço e casa de tratamento na comunidade Barro Branco Baixo, para atender 23 famílias. No Barro Branco, haverá ampliação par atender mais uma família; na Vila Bendo, a substituição da rede antiga por uma nova, que passará a atender mais sete famílias e ainda, a ampliação da rede de água no Rio Bonito, para atender mais três famílias.

“Nenhuma família do interior ficará sem água potável em suas torneiras”, ressaltou o prefeito ao lembrar que hoje, a grande maioria já usufrui desse direito fundamental para a qualidade de vida.