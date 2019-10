Z4 e G4 | Cruzeiro e São Paulo medem forças por metas distintas

De um lado um time que não vence há oito jogos no Brasileirão, do outro uma equipe que vive bom momento, vindo de vitória em clássico e invicto sob o comando do novo técnico. Esse é o panorama de Cruzeiro x São Paulo, às 21h desta quarta-feira (16), no Mineirão, pela 26ª rodada do Brasileirão. Na zona de rebaixamento e sem chance de sair dela nesta rodada, a Raposa tenta iniciar uma reação, enquanto o Tricolor, quinto colocado e vindo de vitória sobre o quarto colocado Corinthians, tenta manter o embalo sob o comando de Fernando Diniz (foto) para voltar ao G4.