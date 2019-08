Wesley Sneijder pendura chuteiras

Após os anúncios recentes das aposentadorias de Robin Van Persie e Arjen Robben, foi a vez de outro astro holandês pendurar as chuteiras. Ontem, o meio-campista Wesley Sneijder comunicou que está deixado os gramados. O anúncio foi realizado em entrevista ao canal do Utrech, clube por qual passou em sua juventude.

O agora ex-jogador assinou contrato com o clube holandês para fazer parte do FC Utrecht Business Club. Ao longo da temporada, ele irá assistir de camarote a jogos do clube em casa. Aos 35 anos, o jogador estava defendendo o Al-Gharafa, do Catar, após breve passagem pelo Nice em 2018. Um dos principais jogadores da última geração de destaque holandesa, vice-campeã mundial em 2010, Sneijder é o recordista de jogos pela seleção de seu país, com 134 jogos, tendo marcado 31 gols.