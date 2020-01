Wagner Monteiro deseja Regional com Foz do Iguaçu e Campo Mourão

Wagner Monteiro, presidente do Kart Clube de Cascavel, retornou das férias ontem e pretende realizar a primeira reunião de diretoria até o fim deste mês. Nessa reunião será elaborado o calendário do kartismo de Cascavel para a temporada deste ano.

Wagner Monteiro adianta que, na reunião de diretoria, irá propor também a realização do Campeonato Regional com Foz do Iguaçu e Campo Mourão. “Apresentarei a ideia aos demais diretores, mas vou adiantar conversas com os dirigentes de Foz e Campo Mourão. A ideia é realizar um campeonato forte, reunindo os pilotos dessas três praças. Se houver concordância dos três clubes, levaremos a ideia à Federação Paranaense”, frisa Wagner Monteiro.