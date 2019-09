VÔLEI FEMININO | Brasil tenta se recuperar no Mundial

Depois de duas vitórias, a seleção brasileira feminina de vôlei não conseguiu vencer a Holanda, no terceiro dia da Copa do Mundo. Ontem, as holandesas superaram as brasileiras por 3 sets a 0 (25/23, 25/21 e 25/22), em 1h37 de jogo, em Hamamatsu, no Japão. A equipe do treinador José Roberto Guimarães tem duas vitórias e uma derrota na competição e aparece em quinto lugar, com cinco pontos. A China lidera, com nove pontos, seguida pela Holanda e os Estados Unidos, também com nove, mas com piores saldos de sets. O time verde e amarelo voltará à quadra às 6h (de Brasília) desta quarta-feira (18) contra o Quênia. O SporTV 2 transmitirá o duelo ao vivo.