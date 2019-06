VÔLEI DE PRAIA | Dobradinha no pódio do Circuito Mundial

Em Ostrava, na República Tcheca, o Brasil chegou à 61ª dobradinha feminina de ouro e prata na história do Circuito Mundial de vôlei de praia. No evento quatro estrelas encerrado domingo, Ágahta/Duda (PR/SE) superou Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE). O bronze ficou com as holandesas Keizer/Meppelink. Na final, que foi a revanche da disputa do terceiro lugar em Jijang (CHN), na semana passada, Ágahta e Duda levaram a melhor sobre por 2 sets a 0 (21/19 e 21/17). Com o título, a dupla formada pela paranaense de Paranaguá e a sergipana de Aracaju somaram 800 pontos no ranking mundial e conseguiram subir uma posição na corrida olímpica brasileira, estão em segundo, com 2240 pontos. Ana e Rebecca, que somaram 720 pontos com a prata, estão liderando com 2560.