VÔLEI | Brasil volta a enfrentar Argentina nesta terça-feira

A seleção brasileira feminina de vôlei disputará o segundo amistoso contra a Argentina nesta terça-feira (20), na Arena Suzano, em Suzano (SP). O time verde e amarelo levou a melhor no primeiro jogo da série no último domingo (18) por 3 sets a 0. A partida marcou o retorno das bicampeãs olímpicas Sheilla e Fabiana e da líbero Camila Brait, que não jogavam uma partida pelo Brasil desde 2016. O jogo de hoje será às 21h30 e terá transmissão ao vivo do SporTV 2. Os amistosos servem de preparação para o Campeonato Sul-Americano de 28 de agosto a 1º de setembro, no Peru.