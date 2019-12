Vitória da família Negrão nas 6 Horas de Curitiba

Xandy e Xandinho Negrão (pai e filho) conquistaram no último sábado a vitória no Endurance Brasil, o Campeonato Brasileiro de Endurance. A prova foi disputada no Autódromo Internacional de Curitiba. Com a vitória, Xandy e Xandinho se sagraram campeões da categoria GT3 2019, uma das mais importantes da competição. O título mostrou uma temporada perfeita e constante da Família Negrão, a bordo da Mercedes AMG #09, que venceu três das oito provas disputadas.

A dupla da equipe Scuderia 111 começou vencendo a prova de abertura no mesmo circuito que fechou o campeonato, no Autódromo Internacional de Curitiba, no Paraná. Eles venceram também a sétima etapa em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, e a sexta etapa em Goiânia, em Goiás.