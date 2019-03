Vitor não treina, mas não preocupa

Garantido na Série Ouro do Paranaense de Futebol para 2020, o Cascavel CR quer agora o que seria a “cereja do bolo”, depois de ter conquistado o objetivo de permanecer na elite do Estadual. Para isso, treina de olho no “vizinho” FC Cascavel, seu adversário de domingo pela última rodada da Taça Dirceu Krüger, às 16h, no Estádio Olímpico. O jogo histórico que pela primeira vez colocará frente a frente duas equipes profissionais da cidade vale vaga na semifinal da 2ª Taça para a Serpente Tricolor, que nos treinamentos da semana teve o zagueiro Vitor Carvalho como ausência em algumas atividades. O defensor, entretanto, não é preocupa o técnico Allan Aal, que espera todos os comandados à disposição no Clássico do Guizo.