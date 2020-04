Seis novas ambulâncias irão compor a frota do Consamu em Cascavel. A solenidade de assinatura do Termo de cessão de uso de bem público e a entrega dos veículos foram realizados nesta quarta-feira (1º), às 9h, em frente à Prefeitura de Cascavel. O documento foi assinado pelo prefeito Leonaldo Paranhos e o diretor do Consamu, José Peixoto da Silva.

Relacionado