Vida que segue

Enquanto os noticiários são dominados por informações sobre coronavírus, importante não esquecer que a vida segue. Os boletos vão vencer, a comida vai acabar, a conta de luz vai chegar.

As estratégias de contenção da doença e o medo de ela chegar até a algum de nós precisam ser bem pensadas, pois alguns setores podem muito bem continuar, mesmo que sem acesso do público.

Um dos casos é o Legislativo. No Paraná, a Assembleia suspendeu a participação popular e vai realizar as sessões de portas fechadas. Mas tudo pode ser acompanhado via internet, já que há transmissão ao vivo, gravada e ainda é possível conferir as notícias escritas.

O que preocupa é a intenção manifestada por líderes do Congresso de entrar em recesso. Há mais de um ano vem sendo dito que o País precisa das reformas para retomar o crescimento e recuperar o tempo perdido. Não deu para avançar muito ano passado, sem pandemias, imagine agora, que, além do pânico, há as eleições vindo aí.

Muito do que tem se construído sobre as teorias sobre o coronavírus é resultado da falta de informação. Não tanto o céu nem tanto a terra. Há, sim, um perigo novo e crescente. Mas não vai dizimar a população. E há maneiras de se prevenir, assim como já fizemos lá atrás com a gripe A: lavar bem as mãos, manter a higiene em dia, não coçar olhos, nariz e boca, evitar tossir e espirrar nos outros. Seguir tudo isso é até questão de educação.

O conselho de evitar aglomerações deveria ser suficiente. Infelizmente, não é para o ser humano.

O bom senso tem que vir de todas as partes. Isso evitaria tantos transtornos e logo tudo voltaria ao curso normal.