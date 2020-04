Vereadores propõem CPI para investigar Secretaria de Saúde de Foz

Hospital Municipal de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu – Em meio à correria que vivem as secretarias de Saúde devido à pandemia de coronavírus, em Foz do Iguaçu a pasta pode enfrentar um novo problema. Cinco vereadores apresentaram ontem (8) requerimento para que a Câmara instaure uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para “apurar e investigar indícios de irregularidades administrativas na Secretaria Municipal de Saúde”.

O pedido é da vereadora Anice Nagib Gazzaoui (PL), em coautoria com Celino Fertrin (Podemos), Edílio Dall’Agnol (PSC), Elizeu Liberato (PL) e Luiz Queiroga (PTB). Sob o número 100/2020, o requerimento deverá ser lido durante o expediente da sessão desta quinta-feira (9).

Conforme os proponentes, a CPI pretende apurar eventuais “irregularidades nos contratos para elaboração de exames” feitos pelo Hospital Municipal, querendo descobrir o número de exames e procedimentos oftalmológicos (glaucoma e demais procedimento, bem como as cirurgias de retina), a fila de espera por procedimentos, também ressonâncias e tomografia, bem como os valores pagos, e se os valores estão dentro da tabela AMB (Associação Médica Brasileira) e da média de mercado.

Pelo regulamento da Câmara, podem tramitar até cinco CPIs simultaneamente. Hoje, estão em andamento comissões que apuram danos ambientais, Condoexte, transporte coletivo, destinação do lixo e contratos públicos. Contudo, a CPI da Condoexte tem prazo para ser encerrada até o fim deste mês.