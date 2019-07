Vereadores avaliam repasse de terrenos

Antes do recesso parlamentar, que começa na próxima quarta-feira (17), os vereadores apreciam na segunda-feira, às 9h, em sessão ordinária, a autorização de amortização do déficit atuarial do regime próprio de previdência social de Cascavel com o repasse de dois terrenos ao lado da Câmara, hoje usados como estacionamentos.

Para o equilíbrio do plano de custeio, o Município realiza essa amortização do custo complementar para pagar pensionistas, aposentados e dependentes do sistema do IPMC (Instituto de Previdência do Município de Cascavel).

Neste ano, os depósitos deverão somar R$ 20.319.073,66.

No projeto, consta que, para efetuar essa quitação, a prefeitura repassará dois imóveis: um avaliado em R$ 1.080.000 e outro avaliado em R$ 1.262.660.

Com mais essas compensações, a prefeitura terá repassado pouco mais de R$ 12,8 milhões, divididos em cinco parcelas de R$ 2,5 milhões. Faltarão ainda R$ 7,5 milhões a serem repassados ao IPMC até o último dia do ano.