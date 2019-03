Vereador Damasceno Junior é cassado por unanimidade na Câmara de Cascavel

O vereador Damasceno Junior foi cassado por unanimidade dos votos na Câmara de Vereadores de Cascavel durante a sessão extraordinária realizada para votação do processo de cassação na tarde dessa quinta-feira (28).

O advogado de Damasceno Junior chegou a apresentar um pedido para adiar a sessão de julgamento, mas o pedido foi negado pelo presidente da casa de leis, Alécio Espínola.

“Durante todo o processo conduzido pela Comissão de Ética, bastante desgastante até para a instituição, os vereadores e a Casa mantiveram o amplo direito à defesa e ao contraditório”, defendeu Alécio. Segundo ele, ao assumir o caso, a nova defesa sabia da sessão agendada e dos prazos regimentais e acrescentou que tem plena confiança na transparência do processo e na “capacidade do advogado em executar com excelência seu trabalho”.

Entenda o caso

Damasceno Júnior foi acusado por sua ex-assessora, Elidnéia dos Santos Silva, de supostamente ter se apropriado de parte de seu salário enquanto atuou como funcionária da Câmara em 2018. O projeto de Resolução 05/2019, que dispõe acerca da perda de mandato do vereador Damasceno Junior/PSDC, por falta de ética e decoro parlamentar, foi lido na sessão de segunda-feira (25), quando foi anunciada a data para a sessão de julgamento do caso.

