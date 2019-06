Verdão mira 32ª partida invicta no Brasileiro

São Paulo – O Palmeiras pode ampliar uma sequência inédita na sua história nesta quinta-feira, quando recebe o Avaí, no Allianz Parque. Se vencer os catarinenses, o Verdão alcançará uma invencibilidade de 32 partidas na competição nacional.

Nesta temporada, o time somou sete triunfos e uma igualdade – contando a partida diante do Botafogo, que ainda será julgada após pedido de anulação dos cariocas. Desse modo, o Verdão registra 24 vitórias e mais sete empates.

Para estabelecer o novo recorde de invencibilidade do Palmeiras no torneio, o time dirigido por Luiz Felipe Scolari superou uma marca da antiga Academia de Futebol. Entre as edições de 1972 e 1973, ambas vencidas pelo clube palestrino, foram 26 jogos sem derrota, com 18 vitórias e oito empates.