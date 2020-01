VERÃO MAIOR | Ações esportivas e recreativas começarão dia 11

O calendário 2020 das competições realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, terá início na próxima semana, com o projeto Verão Maior, que irá de 11 de janeiro (sábado) a 9 de fevereiro em seis postos fixos no Litoral: Matinhos, Caiobá, Guaratuba, Pontal do Paraná, Antonina e Matinhos. Já Porto Rico e Costa Oeste (municípios Lindeiros) farão parte do calendário de atividades nos fins de semana (sexta, sábado e domingo). O projeto Verão Maior vai realizar ações voltadas aos veranistas e à comunidade local, com atividades esportivas recreativas e eventos esportivos, além uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.

