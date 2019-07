Vasco quer anular jogo contra o Grêmio

Rio de Janeiro – O Vasco entrou com pedido de impugnação do jogo com o Grêmio na Justiça Desportiva. O time carioca alega erro de direito por uso incorreto do VAR. Mas o pleito terá difícil aceitação pelo entendimento atual do STJD. Já é o terceiro pedido feito à Justiça Desportiva de anulação de jogo por conta do árbitro de vídeo em apenas dez rodadas do Brasileiro. Anteriormente, foram Botafogo e CSA.

No caso vascaíno, o clube alega que a falta marcada de Rossi não era um lance para ser revisado, segundo o item 3 do Manual do Árbitro de Vídeo. Entre os lances passíveis de revisão estão pênalti, lance de gol, expulsão e impedimento. Ou seja, o Vasco entende que a falta não está incluída dentro do lance do gol.

A impugnação é pedida pelo clube, mas a procuradoria se manifesta no caso. No caso do pedido do Botafogo, que alegava desrespeito da regra pelo reinício do jogo, o julgamento na Justiça Desportiva indicou que erros de protocolo do VAR não levam à anulação. “O tribunal não pode ser o terceiro tempo numa partida de futebol”, afirmou o presidente do STJD, Paulo César Salomão.