Vasco e Flamengo fazem o primeiro Clássico dos Milhões da temporada

Rio de Janeiro – Equipes que no ano passado disputaram posições em lados opostos da tabela do Brasileirão, Vasco e Flamengo medem forças pela primeira vez neste domingo pela temporada 2019, às 19h, no Maracanã, pela 3ª rodada da Taça Rio.

Neste ano, um dos diferenciais das equipes, além do poderio financeiro, tem sido o setor defensivo. Enquanto o Cruzmaltino, que em 2018 teve a pior defesa da Série A e lutou contra o rebaixamento, é a equipe que menos sofreu gols no Campeonato Carioca, o Rubro-Negro, que disputou o título nacional na última temporada, só não foi vazado duas vezes este ano: Contra Cabofriense e San José, da Bolívia.

Para esta edição do Clássico dos Milhões, aliás, o Flamengo deverá mandar a campo uma formação alternativa, justamente pelo desgaste da viajem à Bolívia e de olho na estreia em casa na Libertadores, na próxima quarta-feira, contra a LDU. Já o Vasco terá força máxima em busca de manter a invencibilidade em clássicos no ano: duas vitórias contra o Fluminense e um empate contra o Botafogo.

O detalhe é que o duelo não tem sido de muita comemoração para os torcedores. Nos último dez jogos, foram sete empates, uma vitória do Vasco e duas do Flamengo. A última partida que não terminou empatada foi em julho de 2017, pelo Brasileirão, com vitória rubro-negra. Já o último triunfo cruzmaltino foi em abril de 2016.