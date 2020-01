Vasco e Fla fazem clássico de “pouca importância”

Depois de um dos clássicos mais emblemáticos dos últimos tempos, Vasco e Flamengo se reencontram nesta quarta-feira (22) em clima de pré-temporada. Cerca de dois meses depois da já famosa declaração de Bruno Henrique, alegando que o Fla estava “em outro patamar”, após o empate por 4 a 4 pelo Brasileirão, os dois clubes fazem o primeiro embate de 2020 às 21h, no Maracanã, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca.

Apesar de ser apenas a segunda partida do ano e valer pouco se comparado ao que ambos têm em vista para o ano, a rivalidade já dá as caras no duelo. O Flamengo, que disputou o Mundial de Clubes há menos de um mês, vai mandar a campo um time recheado de juniores, esvaziando uma possível derrota para o adversário.

Ciente disso, o técnico Abel Braga, que revê o clube após uma conturbada saída no meio do ano passado, contra-atacou rapidamente. Subiu oito jogadores das categorias de base, aproveitando a eliminação dos juniores na Copinha, e assegurou que vai poupar todos os titulares.