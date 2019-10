Valentim é apresentado como novo técnico do Botafogo

O Botafogo apresentou oficialmente Alberto Valentim como novo treinador nesta segunda-feira (14) na sala de imprensa do estádio Nilton Santos.

Nesta oportunidade, Valentim explicou as razões que o fizeram deixar o Avaí para assumir o time carioca. “Fui campeão aqui [do Campeonato Carioca 2018], e por parte do elenco continuar e saber que a gente pode fazer um campeonato melhor”, justificou, afirmando que a diretoria alvinegra está fazendo todos os esforços para colocar os salários em dia.

O técnico de 44 anos também comentou sobre os áudios vazados do ex-presidente botafoguense Carlos Augusto Montenegro: “Respeito a opinião dele e admito que não sou um treinador de ponta, tenho que pedalar muito ainda, pois estou apenas começando a carreira”.

Valentim já comanda o Botafogo no clássico contra o Vasco na próxima quarta contra o Vasco da Gama em São Januário.