Valdeno Brito vai para a Copa Truck

Assim que os caminhões voltarem às pistas, a equipe AM Motorsport estará com seu Quarteto Fantástico completo. O paraibano (hoje residindo em Londrina) Valdeno Brito confirmou que vai acelerar um dos caminhões da equipe logo que a temporada da Copa Truck se iniciar.

“Estou muito feliz porque a Copa Truck sempre me chamou a atenção. Converso bastante com alguns pilotos que são amigos e sempre pensava em estrear nessa categoria. Especialmente em poder andar em uma equipe considerada entre as principais da categoria”, conta Valdeno Brito, que chegou a realizar alguns testes com caminhões no Autódromo de Londrina.

André Marques, dono da AM Motorsport, revelou que a conversa vem de longa data para que Valdeno pudesse acelerar nos caminhões. “Conversamos desde a época em que o Valdeno anunciou que não seguiria na Stock Car, mas a conversa esfriou e tivemos o acerto com o Raijan Mascarello no início do ano. Porém, com tudo isso o que está acontecendo no planeta, as coisas mudaram, o Raijan tomou a decisão de não correr e a conversa com o Valdeno foi retomada. Felizmente, ele aceitou, porque, além de ser um bom reforço para o nosso time, é um nome que soma muito para a categoria”, declarou Marques.

Adaptação

A experiência adquirida ao longo dos anos de Stock Car mostra para Valdeno Brito que a participação no início da temporada da Copa Truck não será de exigência em relação a resultados. “Nos testes que fiz pude perceber a diferença. Os caminhões têm mais potência, muito motor e a guiada é diferente. Claro que não vou tirar o máximo do equipamento logo no início, mas vamos trabalhar para evoluir e dar continuidade a parceria com bons resultados”, afirmou.

Número

Curiosamente, André Marques e Valdeno Brito costumam correr em carros com o mesmo número, o 77.

A situação foi resultado com o acréscimo de um dígito para Valdeno, que utilizará o caminhão Mercedes-Benz com o número 777.

Cancelado

A situação sanitária mundial frente à pandemia da covid-19, bem como as indefinições dos governantes quanto à reabertura de cidades, atividades comerciais e até mesmo fronteiras obrigou a Codasur (Confederação Sul-Americana de Automobilismo) a cancelar a realização do Campeonato Sul-Americano de Kart 2020. A competição seria disputada de 2 a 5 de setembro, no Kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. A Codasur confirma a competição para o próximo ano, também no Velopark, de 21 a 24 de abril.

Alterado

A disseminação da pandemia do coronavírus pelo interior de São Paulo nas últimas semanas forçou os organizadores e os promotores da Copa São Paulo Light de Kart a um novo remanejamento do calendário de competições. Como consequências imediatas dessa medida, a terceira etapa do campeonato foi postergada para 25 de julho (duas semanas em relação à data prevista e em circuito a ser definido entre Itu e Paulínia) e um novo calendário de cinco etapas foi criado. O calendário proposto e avalizado pela Fasp inclui as datas de 25 de julho, em Itu ou Paulínia; 22 de agosto, 19 de setembro, 10 de outubro e 7 de novembro, em Interlagos (SP). A prova de novembro poderá ser transferida para Itu caso o GP do Brasil de F-1 seja antecipado em função das eleições municipais.

Danilo Lewis

De amanhã a domingo, o piloto de motovelocidade Danilo Lewis encara mais uma etapa do MotoAmérica. A competição acontece no autódromo Road America, em Elkhart Lake, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Lewis volta às pistas com o apoio da Cobreq, uma das marcas do grupo TMD Friction, para disputar nas categorias SuperStock e Superbike. Competindo pela primeira vez nos Estados Unidos, o piloto osasquense terminou a primeira etapa do MotoAmérica, realizada nos dias 30 e 31 de maio, em nono lugar na categoria SuperStock e em 12º na SuperBike.