Vai começar a temporada 2020 do rali nacional

A Rallymakers deu início à contagem regressiva para a terceira edição do Rali Minas Brasil, etapa de abertura dos campeonatos Brasileiro de Rali Cross-Country (CBA) e Rali Baja (CBM), que será realizada de 6 a 8 de março. Pela segunda vez consecutiva, as cidades de Patos de Minas e Presidente Olegário receberão pilotos e navegadores vindos de diversas regiões do País – até o momento, estão representados nove estados e 28 cidades.

As inscrições seguem abertas pelo site www.rallymakers.com.br para as categorias motos, quadriciclos, UTVs e carros e, segundo o diretor executivo da Rallymakers, Fernando Bentivoglio, aqueles que participarem dessa disputa se surpreenderão. “É nossa característica sempre utilizar as ofertas de relevos naturais das regiões por onde passamos. Nossos percursos priorizam as estradas vicinais do interior, de forma a apresentar toda a natureza local e, sobretudo, proporcionar um mix bem variado de obstáculos típicos. Ao passo que o cenário e a topografia mudam, os competidores percebem a estrutura, a dedicação e o capricho com o qual preparamos o Rali Minas Brasil”, declarou Bentivoglio.

A concentração do evento será no Parque de Exposições de Patos de Minas, localizado na Rua Maj. Gote, 1.158, no Bairro Alto dos Caiçaras.

É com bastante expectativa que o piloto curitibano Luciano José dos Reis está esperando pelo Rali Minas Brasil, principalmente porque ele estreará seu novo UTV, um Polaris Pro XP. “Este ano disputarei pela categoria Over Pró, e sigo confiante, pois em 2019 eu fui campeão pela categoria Over 45. Será minha terceira participação neste certame, e aguardo por um grande desafio, principalmente, porque estarei com um veículo novo – já fiz alguns testes e ele se comportou muito bem”, disse Reis.

Já na reta final dos preparativos para o 3º Rali Minas Brasil, a organização concluiu o levantamento do roteiro e, por segurança, colocou telas nos mata-burros longitudinais a fim de evitar possíveis acidentes para os pilotos de motos. A medida não traz qualquer prejuízo a real finalidade dos mata-burros, que impedem a passagem de animais. “Inclusive, os moradores da zona rural que utilizam motocicletas, têm nos agradecido bastante por essa iniciativa, segundo eles, as telas facilitaram a condução das motos por essas estradas”, finalizou Bentivoglio.