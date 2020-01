V Nipofest será em março, em Cascavel

A ACEC (Associação Cultural e Esportiva de Cascavel) já está deixando tudo pronto para a 5ª edição do Nipofest Cultural, um festival de cultura japonesa que, durante dois dias, transforma Cascavel em um pedacinho do Japão.

O evento, com entrada gratuita, será realizado nos dias 07 e 08 de março deste ano, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel (Rua Fortunato Beber, nº 987). A programação deste ano conta com apresentações de karaokê (canto japonês), mágica, danças japonesas, taiko, grupos culturais e oficinas gratuitas de artes marciais, esportes japoneses e origami, por exemplo.

No sábado (07), o Nipofest abrirá as portas a partir das 10h, oferecendo ao público atrações como workshops e feira comercial com venda de itens tipicamente japoneses como vestuário, acessórios, alimentos e mobiliário. A parte cultural iniciará as apresentações a partir das 11h, no palco principal.

A partir das 15h30, ocorrerá a abertura oficial do evento, com presença de representantes da Associação, do Poder Público e, também, do Consulado Geral do Japão em Curitiba. Logo depois, as apresentações seguem com shows de taiko e outros grupos culturais japoneses.

Neste ano, os organizadores da festa pretendem receber mais de 40 mil pessoas nos dois dias de evento.

“O Nipofest é um evento que, a cada edição, ganha ainda mais apoio do público. Para este ano, portanto, estamos pensando em vários detalhes que deixarão o evento ainda mais divertido e especial para receber as famílias de Cascavel e região. Teremos exposições, espaços para oficinas gratuitas, apresentações culturais, diversas opções gastronômicas e, claro, muita cultura”, comenta o presidente da ACEC e coordenador do Nipofest, Adriano Hoshi.

Programação

Entre os grupos que difundem a cultura japonesa por todo o Brasil, o Nipofest já se tornou parada obrigatória. Por isso, o festival receberá atrações de Londrina, Maringá, São Paulo, além de artistas que se consagraram como campeões de taiko e karaokê em diversas modalidades pelo mundo.

No setor gastronômico, os visitantes poderão escolher entre yakisoba, udon, tempurá, sushi, temaki, sashimi, doces japoneses, sorvetes, churros, hambúrgueres e até crepes – opções que agradam todos os paladares.

Sobre o evento

A entrada no V Nipofest não tem custo e durante os dois dias de evento, os visitantes terão a chance de participar dos mais diversos atrativos. Os workshops e oficinas de origami, artes marciais e demais atividades serão oferecidos ao público em diversos horários, que serão divulgados no decorrer do evento e nas redes sociais (facebook.com/nipofest.cascavel e @nipofest no instagram).

Palco Principal – Sábado, 07/03/20

11:00 – 12:00 – Karaokê com convidados de Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Cianorte e outros municípios do Paraná e São Paulo

12:20 – 12:50 – Grupo “Yosakoi Soran”, de Maringá

13:00 – 13:40 – Show de karaokê com Cintia e Humberto

13:50 – 14:10 – Grupo Wakaba Taiko, de Curitiba

15:00 – 15:20 – Ryukyu Koku Matsuri Daiko, de Londrina

15:30 – 16:30 – Abertura Oficial

16:50 – 17:10 – Show de taiko com o grupo ZenshinDaiko, de Cascavel

17:20 – 18:05 – Show de karaokê com Isa Toyota e Takeshi Nishimura

18:10 – 18:30 – Show de taiko com o grupo Ishindaiko, de Londrina

18:45 – 19:45 – Show de mágica “A magia oriental” com Edson Iwassaki

20:00 – Dança Bon Odori, com ritmo do grupo Hikari, de Londrina

21:00 – Dança Matsuri Dance, com ritmo do grupo Hikari, de Londrina

Palco Principal – Domingo, 08/03/20

11:15 – 12:15 – Karaokê com convidados de Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Cianorte e outros municípios do Paraná e São Paulo

12:25 – 12:45 – Artes Marciais – Aikidô

12:45 – 13:05 – Artes marciais – Judo

13:05 – 13:25 – Artes Marciais – karatê

13:45 – 14:25 – Show de karaokê com Isa Toyota e Takeshi Nishimura

14:30 – 14:50 – Grupo Wakaba Taiko, de Curitiba

14:55 – 15:25 – Grupo “Yosakoi Soran”, de Maringá

15:30 – 16:00 – Show de karaokê com Cintia e Humberto

16:05 – 16:35 – Ryukyu Koku Matsuri Daiko, de Londrina

16:40 – 17:00 – Show de taiko com o grupo Ishindaiko, de Londrina

17:05 – 17:25 – Show de taiko com o grupo ZenshinDaiko, de Cascavel

17:30 – 18:00 – Show de karaokê com cantores convidados

18:10 – 19:10 – Show de mágica “A magia oriental” com Edson Iwassaki

19:20 – Dança Bon Odori, com ritmo do grupo Hikari, de Londrina

20:20 – Dança Matsuri Dance, com ritmo do grupo Hikari, de Londrina

Programação sujeita a alterações sem aviso prévio