USF Rio do Salto realiza Conferência de Saúde e elege novo Conselho Local nesta quarta

Moradores do Distrito de Rio do Salto e da área de abrangência das comunidades de Linha Velha, Santa Lourdes, Pinhalzinho, Rio do Oeste, São Luiz e Acampamento Dorcelina Folador – que corresponde a uma população de 2,7 mil pessoas – têm encontro marcado nesta quarta-feira (27), às 14h, na USF Rio do Salto, quando será realizada a Conferência Local de Saúde.

A Conferência Local tem por objetivo avaliar a situação local de saúde do Distrito, elaborar propostas para o planejamento e eleger as entidades do segmento dos usuários e trabalhadores de saúde e de prestadores de serviço de saúde para o compor o Conselho Local de Saúde (CLS).

As atividades iniciam às 14h, com inscrição dos participantes e leitura do Regimento Interno da Conferência Local. A assistência social Rúbia ministrará palestra aos moradores sobre Controle Social antes da eleição das entidades que irão compor o CLS para a gestão 2020-2022. As entidades eleitas terão a oportunidade de fazer apresentação das propostas antes do encerramento, que está previsto para as 16h40.