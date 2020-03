URGENTE: 11° caso do novo coronavírus é confirmado em Cascavel

A Secretaria de Saúde de Cascavel confirmou na manhã desta terça-feira (31), o 11° caso do novo coronavírus no município. O paciente é do sexo masculino, 50 anos, com história de viagem ao exterior.

O início dos sintomas ocorreu em 14/03/2020, com coleta de material para exame em 19/03/2020 e resultado em 30/03/2020 pelo Lacen. Encontra-se em bom estado geral.

O isolamento de 14 dias já encerrou no fim de semana.

