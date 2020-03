Cascavel tem a primeira morte pelo novo coronavírus

A Secretaria de Saúde acaba de informar, ao meio-dia desta segunda-feira (30), a primeira morte pelo novo coronavírus (covid-19) em Cascavel, no oeste do Paraná.

Trata-se de um paciente com 66 anos, sexo masculino, que retornou de viagem internacional dos Emirados Árabes Unidos no dia 15 de março, realizou a notificação no dia 19, a coleta do exame ocorreu no dia 20 e o resultado do exame do Lacen (Laboratório Central) do Paraná saiu no dia 29 como positivo para SARS-CoV-2.

O paciente estava internado em hospital privado de Cascavel e morreu na manhã deste dia 30 de março.